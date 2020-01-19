Попович считает, что сборная России по баскетболу может выиграть отбор на ОИ

Известный в недавнем прошлом хорватский баскетболист, ассистент генерального директора петербургского «Зенита» Марко Попович оценил шансы сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Соревнования пройдут 23-28 июня в Сплите. На групповой стадии россияне померятся силами с командами Германии и Мексики. Далее в полуфинале подопечные Сергея Базаревича могут встретиться с Тунисом, Бразилией или Хорватией из перекрёстной группы.

«Если все будут в строю этим летом, то Россия вполне может рассчитывать на победу. Так же как и Хорватия, если получит в свое распоряжение всех баскетболистов, выступающих в НБА. Надеюсь, что болельщики увидят красивый баскетбол в Сплите, а победу одержат хозяева», — приводит слова Поповича «Известия».

Ранее сообщалось, что журналист ESPN предложил действующему MVP НБА перейти в «Голден Стэйт».