Журналист ESPN предложил действующему MVP НБА перейти в «Голден Стэйт»
- Reuters
«Можете ли вы представить кого-то, как Яннис, рядом со Стефеном Карри и Клеем Томпсоном? «Голден Стэйт» вернётся к доминированию в лиге на ближайшие три-пять лет», — цитирует журналиста Twitter ESPN.
«Голден Стэйт Уорриорз» выходил в финал НБА на протяжении последних пяти лет, завоевав три чемпионских титула. В настоящее время команда является худшей в лиге из-за ухода форварда Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс», а также травм звёздных игроков Стефена Карри и Клея Томпсона.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто» в НБА.