Журналист ESPN предложил действующему MVP НБА перейти в «Голден Стэйт»

Американский журналист Стефен Эй Смит считает, что самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннису Адетокунбо из «Милуоки Бакс» стоит сменить команду.

«Можете ли вы представить кого-то, как Яннис, рядом со Стефеном Карри и Клеем Томпсоном? «Голден Стэйт» вернётся к доминированию в лиге на ближайшие три-пять лет», — цитирует журналиста Twitter ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» выходил в финал НБА на протяжении последних пяти лет, завоевав три чемпионских титула. В настоящее время команда является худшей в лиге из-за ухода форварда Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс», а также травм звёздных игроков Стефена Карри и Клея Томпсона.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто» в НБА.