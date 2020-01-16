Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто» в НБА

«Даллас Маверикс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Сакраменто, завершилась со счётом 127:123 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, собравший трипл-дабл из 25 очков, 17 асистов и 15 подборов.

В составе «Сакраменто» дабл-дабл из 27 очков и 12 асистов оформил Де'Аарон Фокс. Ещё по 25 очков набрали Харрисон Барнс и Бадди Хилд.

В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» взял верх над «Бруклин Нетс» (117:106), «Бостон Селтикс» уступил «Детройт Пистонс» (103:116), «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (106:100), «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Торонто Рэпторс» (121:130), «Миннесота Тимбервулвз» уступил «Индиана Пэйсерс» (99:104), «Чикаго Буллз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» (115:106), а «Денвер Наггетс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (100:86).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука.