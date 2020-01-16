«Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
- Reuters
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 117:107 в пользу гостей.
Самым результативными игроком «Портленда» стал Дамиан Лиллард, набравший 25 очков. Ещё 24 очка в активе Си Джея Макколлума. Кармело Энтони оформил дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов.
В составе «Хьюстона», потерпевшего второе поражение подряд, трипл-дабл из 31 очка, 12 асистов и 11 подборов в свой актив записал Рассел Уэстбрук. 20 очков набрал Эрик Гордон.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Джеймса не помог «Лейкерс» продлить победную серию в НБА.