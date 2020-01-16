Дабл-дабл Джеймса не помог «Лейкерс» продлить победную серию в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Джеймса не помог «Лейкерс» продлить победную серию в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 119:118 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Орландо» стал Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 асистов. Ещё 21 очко в активе Аарона Гордона. По 19 очков набрали Никола Вучевич и Уэсли Ивунду.

В составе «Лейкерс», не сумевшего продлить свою девятиматчевую победную серию, 22 очка в свой актив записал Куинн Кук. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 19 очков и 19 асистов.

Ранее стало известно, когда первый номер драфта-2019 может дебютировать в НБА.

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