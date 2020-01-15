Стало известно, когда первый номер драфта-2019 может дебютировать в НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Зион Уильямсон может провести свой первый официальный матч в лиге 22 января.

По словам вице-президента «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвида Гриффина, которые передаёт ESPN, дебютной игрой 19-летнего форварда может стать домашний матч с «Сан-Антонио Спёрс», запланированный на 22 января.

Уильямсон был выбран на драфте НБА-2019 под общим первым номером. Он пропустил старт сезона из-за операции в связи с разрывом мениска правого колена.

В прошлом сезоне он стал лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду колледжа Дьюк.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 41 очко Хардена.