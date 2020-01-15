«Хьюстон» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 41 очко Хардена
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Встреча прошла в Мемфисе и завершилась в пользу хозяев — 121:110.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 41 очко. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 17 очков и 16 подборов. В составе «Гриззлис» 26 очков в свой актив записал Джа Морант.
Для «Мемфиса» эта победа стала шестой подряд.
В следующем матче «Мемфис» сыграет с «Кливленд Кавальерс», а «Хьюстон» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» одержал четвёртую победу подряд в НБА.