«Хьюстон» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 41 очко Хардена

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Мемфисе и завершилась в пользу хозяев — 121:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 41 очко. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 17 очков и 16 подборов. В составе «Гриззлис» 26 очков в свой актив записал Джа Морант.

Для «Мемфиса» эта победа стала шестой подряд.

В следующем матче «Мемфис» сыграет с «Кливленд Кавальерс», а «Хьюстон» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» одержал четвёртую победу подряд в НБА.