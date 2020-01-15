«Милуоки» одержал четвёртую победу подряд в НБА
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Встреча прошла в Милуоки и завершилась со счётом 128:102 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 37 очков. В составе гостей дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов оформил Джулиус Рэндл, также 22 очка в свой актив записал Ар Джей Барретт.
Для «Милуоки» эта победа стала четвёртой подряд.
В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Никс» встретится с «Финикс Санз».
Ранее 31 очко Леброна Джеймса помогло «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромить «Кливленд Кавальерс» в матче НБА.