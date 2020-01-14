31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Кливленд» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал разгромную победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
31 очко Джеймса помогло «Лейкерс» разгромить «Кливленд» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 128:99 в пользу хозяев площадки.

В составе «Лейкерс» 31 очко в свой актив записал Леброн Джеймс. Дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов оформил Дуайт Ховард.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал Кевин Лав, собравший дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Дабл-дабл из 17 очков и десяти подборов в активе Тристана Томпсона.

В других матчах игрового дня «Индиана Пэйсерс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» (101:95), «Детройт Пистонс» в овертайме уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:117), «Бостон Селтикс» взял верх над «Чикаго Буллз» (113:101), «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» (104:117), «Сакраменто Кингз» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» (112:114), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» (115:112).

Ранее сообщалось, что Харден достиг отметки в 20 000 очков за карьеру.

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