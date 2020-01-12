Баскетболист «Хьюстона» Харден достиг отметки в 20000 очков за карьеру

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал 45-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который достиг отметки в 20000 набранных очков за карьеру.

В матче против «Миннесоты Тимбервулвз» (139:109) Харден набрал 32 очка, что позволило ему достичь отметки в 20000 очков за карьеру.

Баскетболист «Хьюстона» стал 45-м в истории НБА и пятым действующим игроком, достигшим подобной отметки. Среди баскетболистов, продолжающих свою карьеру, подобное достижение покорилось Леброну Джеймсу, Кевину Дюранту, Кармело Энтони и Винсу Картеру.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» в НБА.