Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счётом 107:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Ещё 21 очко в активе Криса Миддлтона.

В составе «Уорриорз» 19 очков набрал Алек Бёркс. По 15 очков в активе Гленна Робинсона и Дамиона Ли. Дабл-дабл из десяти очков и 11 подборов оформил Уилли Коли-Стайн.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» разгромил «Вашингтон Уизардс» (123:89), «Индиана Пэйсерс» проиграл «Майами Хит» (108:122), «Шарлотт Хорнетс» в овертайме уступил «Торонто Рэпторс» (110:112), «Бостон Селтикс» потерпел поражение от «Сан-Антонио Спёрс» (114:129), «Нью-Орлеан Пеликанс» взял верх над «Чикаго Буллз» (123:108), а «Юта Джаз» обыграл «Нью-Йорк Никс» (128:104).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА.