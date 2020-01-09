Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 122:111 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 41 очка, десяти подборов и десяти передач. Дабл-дабл из 22 очков и 22 подборов в активе Клинта Капелы.

В составе «Атланты» трипл-дабл из 42 очков, 13 подборов и десяти асистов оформил Трей Янг. Дабл-дабл в активе Джона Коллинса (17 очков и 14 подборов) и Алексея Леня (14 очков и десять подборов).

Ранее сообщалось, что 33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас» в НБА, несмотря на дабл-дабл Дончича.