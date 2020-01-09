33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас» в НБА, несмотря на дабл-дабл Дончича
- Reuters
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 107:106 в пользу гостей.
Победный для «Денвера» двухочковый бросок, за семь секунд до финальной сирены в свой актив записал Никола Йокич, в общей сложности набравший за игру 33 очка.
Another look at Joker's @nuggets game-winner. pic.twitter.com/g00EzFm6jR— NBA (@NBA) 9 января 2020 г.
В составе «Далласа» наибольшую результативность показал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и десяти ассистов.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Нью-Йорк» в НБА.