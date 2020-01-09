33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас» в НБА, несмотря на дабл-дабл Дончича

Короткая ссылка
«Денвер Наггетс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас» в НБА, несмотря на дабл-дабл Дончича
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 107:106 в пользу гостей.

Победный для «Денвера» двухочковый бросок, за семь секунд до финальной сирены в свой актив записал Никола Йокич, в общей сложности набравший за игру 33 очка.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и десяти ассистов.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Нью-Йорк» в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить