33 очка Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас» в НБА, несмотря на дабл-дабл Дончича

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 107:106 в пользу гостей.

Победный для «Денвера» двухочковый бросок, за семь секунд до финальной сирены в свой актив записал Никола Йокич, в общей сложности набравший за игру 33 очка.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и десяти ассистов.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Нью-Йорк» в НБА.