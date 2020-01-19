Гол Наместникова помог «Оттаве» прервать серию из девяти поражений

«Оттава Сенаторз» победила на своём льду «Калгари Флэймз» и прервала серию из девяти поражений кряду (5:2).

Хозяева показали качественный хоккей и к началу третьего периода повели со счётом 4:0. В концовке гости отыграли две шайбы, но на большее их не хватило. Россиянин Владислав Наместников провёл пятый гол «Оттавы», поразив пустые ворота. Он также ассистировал Крису Тирни в случае со вторым голом. Его одноклубник Артём Анисимов записал себе в статистику один ассист.

Остальные шайбы в составе «сенаторов» забросили Брэди Ткачук, Коннор Браун и Колин Уайт. У «Флэймз» отличились Марк Янковски и Ноа Ханифин.

Ранее сообщалось, что вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов установил уникальное достижение.