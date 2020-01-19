Гол Наместникова помог «Оттаве» прервать серию из девяти поражений

Короткая ссылка
«Оттава Сенаторз» победила на своём льду «Калгари Флэймз» и прервала серию из девяти поражений кряду (5:2).
Гол Наместникова помог «Оттаве» прервать серию из девяти поражений
  • Reuters

Хозяева показали качественный хоккей и к началу третьего периода повели со счётом 4:0. В концовке гости отыграли две шайбы, но на большее их не хватило. Россиянин Владислав Наместников провёл пятый гол «Оттавы», поразив пустые ворота. Он также ассистировал Крису Тирни в случае со вторым голом. Его одноклубник Артём Анисимов записал себе в статистику один ассист.

Остальные шайбы в составе «сенаторов» забросили Брэди Ткачук, Коннор Браун и Колин Уайт. У «Флэймз» отличились Марк Янковски и Ноа Ханифин.

Ранее сообщалось, что вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов установил уникальное достижение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить