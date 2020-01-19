«Колорадо» победил «Сент-Луис» в НХЛ, несмотря на два штрафа Задорова

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«Колорадо Эвеланш» победил на своей площадке «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).
«Колорадо» победил «Сент-Луис» в НХЛ, несмотря на два штрафа Задорова
  • Reuters

Гости вышли вперёд в начале второго периода (2:1), однако хозяева сумели достаточно оперативно восстановить равновесие и вновь создать себе преимущество. За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Тайсон Джост, Кейл Макар, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског, поразивший пустые ворота за две секунды до финальной сирены. В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Дэвид Перрон, Оскар Сундквист и Алекс Пьетранджело.

Российский защитник «лавин» Никита Задоров провёл на льду 19 минут 42 секунды, отдал голевую передачу и заработал два удаления при показателе полезности «+3». Его соотечественник и одноклубник Владислав Каменев сыграл 8 м 1 с. У «блюзменов» лишь малым штрафом отметился Иван Барбашев (8.58).

Ранее сообщалось, что наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц воздал должное «Вашингтон Кэпиталз» и Александру Овечкину.

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