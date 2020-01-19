Бывший тренер Овечкина воздал должное россиянину после хет-трика

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Наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц воздал должное «Вашингтон Кэпиталз» и Александру Овечкину.
Бывший тренер Овечкина воздал должное россиянину после хет-трика
  • Reuters

18 января 2020 года в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «столичные» вырвали победу в Нью-Йорке, уступая 1:4 после первого периода. Их капитан Овечкин, которого Тротц тренировал в 2014—2018 годах, оформил хет-трик.

«С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы этого не сделали. Там есть суперзвезда — Овечкин, который поднял свой уровень величия. Сегодня он оформил хет-трик. Большая часть всего – наша вина, это тяжёлый, но хороший урок нам», — приводит слова специалиста официальный Twitter «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что журналист из США назвал Овечкина Ягром своего поколения.

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