Бывший тренер Овечкина воздал должное россиянину после хет-трика

Наставник «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц воздал должное «Вашингтон Кэпиталз» и Александру Овечкину.

18 января 2020 года в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «столичные» вырвали победу в Нью-Йорке, уступая 1:4 после первого периода. Их капитан Овечкин, которого Тротц тренировал в 2014—2018 годах, оформил хет-трик.

«С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы этого не сделали. Там есть суперзвезда — Овечкин, который поднял свой уровень величия. Сегодня он оформил хет-трик. Большая часть всего – наша вина, это тяжёлый, но хороший урок нам», — приводит слова специалиста официальный Twitter «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что журналист из США назвал Овечкина Ягром своего поколения.