Овечкин догнал Айзермана и вышел на девятое место по голам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал хет-трик в гостевом матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4), доведя общее число своих голов в заокеанской карьере до 692.

Благодаря своему успеху Овечкин в течение матча в Нью-Йорке переместился с 11-й на девятую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Вторая заброшенная шайба позволила ему обойти Марио Лемье, а третья — сравняться со Стивом Айзерманом. Правда, если знаменитому канадцу потребовалось 1514 матчей, чтобы провести 692 гола, то россиянину — только 1133. Следующая цель Овечкина — Марк Мессье, у которого 694 шайбы в НХЛ. Лидер списка Уэйн Гретцки за свою карьеру сумел отличиться 894 раза.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах подряд.