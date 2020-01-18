Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

Российский нападающий Александр Овечкин оформил хет-трик во втором матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) кряду.

В субботу он помог «Вашингтон Кэпиталз» добыть гостевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). А 17 января «столичные» одолели на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

Россиянин забросил по три шайбы в двух встречах подряд впервые с декабря 2018 года, когда подобное удалось ему в матчах с «Детройт Ред Уингз» (6:2) и «Каролиной Харрикейнз» (5:6 по буллитам).

Интересно, что по ходу игры с «ураганами» «Вашингтон» уступал 1:4, как и «Айлендерс» 18 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в сезоне забросил минимум две шайбы в трёх матчах подряд.