Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
- Reuters
В субботу он помог «Вашингтон Кэпиталз» добыть гостевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). А 17 января «столичные» одолели на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).
Россиянин забросил по три шайбы в двух встречах подряд впервые с декабря 2018 года, когда подобное удалось ему в матчах с «Детройт Ред Уингз» (6:2) и «Каролиной Харрикейнз» (5:6 по буллитам).
Интересно, что по ходу игры с «ураганами» «Вашингтон» уступал 1:4, как и «Айлендерс» 18 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в сезоне забросил минимум две шайбы в трёх матчах подряд.