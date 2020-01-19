Врана: у Овечкина лучший бросок из всех, что я видел

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Чешский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана высказался о своём партнёре по команде Александре Овечкине, который оформил хет-трик в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.
Врана: у Овечкина лучший бросок из всех, что я видел
  • Reuters

«Это невероятно! Даже не знаю, что сказать. Это нечто особенное. Здорово видеть, как он бьёт эти рекорды. Но надо отдать должное всему звену: ребята выигрывают борьбу, передают ему шайбу. У Овечкина — особенный бросок, лучший из тех, что я видел, да и вы тоже», — приводит слова Враны официальный Twitter клуба.

Форвард также объяснил, как его команде удалось отыграться со счёта 1:4 и победить 6:4.

«Я и раньше говорил, что у нас сильная команда и мы верим друг в друга. Даже уступая с разницей в три гола, мы всё равно давили. Многие уже думали, что игра закончена, но мы не сдавались», — резюмировал Врана.

Ранее сообщалось, что журналист из США назвал Овечкина Ягром своего поколения.

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