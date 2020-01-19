Журналист из США назвал Овечкина Ягром своего поколения

Американский журналист Дэвид Дворк поделился мнением о высокой результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который оформил хет-трик во втором матче подряд.

«Овечкин — это Яромир Ягр своего поколения. Этот парень будет забивать и в 50 лет», — написал корреспондент в Twitter.

Ранее сообщалось, что за 15 лет Овечкин оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ.