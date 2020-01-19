За 15 лет Овечкин оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ

Короткая ссылка
Хоккеист Александр Овечкин забросил три шайбы в победном матче своего «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).
За 15 лет Овечкин оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ
  • Reuters

Начиная с сезона-2005/06, россиянин сделал больше хет-триков, чем сразу четыре клуба НХЛ. Так, по состоянию на вечер 18 января 2020 года Овечкин имеет в активе 26 матчей не менее чем с тремя голами. Как информирует статистический Twitter канала ESPN, все игроки «Колорадо Эвеланш» вместе взятые за те же прошедшие 15 лет оформили лишь 24 хет-трика. У исполнителей клубов «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз» 19 хет-триков, у «Вегас Голден Найтс» — четыре.

Ранее Вячеслав Быков заявил, что Овечкин способен обогнать Уэйна Гретцки по числу голов в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить