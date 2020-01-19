За 15 лет Овечкин оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин забросил три шайбы в победном матче своего «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

Начиная с сезона-2005/06, россиянин сделал больше хет-триков, чем сразу четыре клуба НХЛ. Так, по состоянию на вечер 18 января 2020 года Овечкин имеет в активе 26 матчей не менее чем с тремя голами. Как информирует статистический Twitter канала ESPN, все игроки «Колорадо Эвеланш» вместе взятые за те же прошедшие 15 лет оформили лишь 24 хет-трика. У исполнителей клубов «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз» 19 хет-триков, у «Вегас Голден Найтс» — четыре.

Ранее Вячеслав Быков заявил, что Овечкин способен обогнать Уэйна Гретцки по числу голов в истории НХЛ.