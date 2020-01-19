Быков: Овечкин способен обогнать Гретцки по числу голов в истории НХЛ

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал хет-трик нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который довёл число своих голов в НХЛ до 692 и вышел на девятое место в истории по данному показателю.
Быков: Овечкин способен обогнать Гретцки по числу голов в истории НХЛ
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«Я не удивлён очередному достижению Александра, потому что это мастер от бога — машина, которая штампует голы. Это мастер, который будет ещё подниматься по этой лестнице рекордов. Думаю, что мы ещё не раз увидим от него и другие достижения», — цитирует специалиста ТАСС.

Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который за свою карьеру сумел отличиться 894 раза. По мнению Быкова, Овечкин имеет шансы его обойти.

«Я считаю, что всё возможно, Александру по силам превзойти Гретцки, думаю, что он как никто другой способен на это, чего я ему и желаю. Его уникальность в том, что это человек, который не останавливается на достигнутом и совершенствует своё мастерство. Он постоянно ставит перед собой самые высокие цели и старается их добиваться», — заключил Быков.

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Стива Айзермана и вышел на девятое место по голам в истории НХЛ.

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