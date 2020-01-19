Овечкин: перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве

Короткая ссылка
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.
Овечкин: перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве
  • Reuters

«Я оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона», — приводит слова спортсмена официальный Twitter столичного клуба.

По мнению российского спортсмена, в заключительной 20-минутке его команда полностью переиграла соперника.

«В третьем периоде мы не дали сопернику ни одного шанса, у них был один или два броска в створ. Весело так играть! Перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве, но злость идёт на пользу нашей команде. Мы никогда не сдаёмся, и не имеет значения, какой счёт», — подытожил Овечкин.

Ранее сообщалось, что журналист из США назвал Овечкина Ягром своего поколения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить