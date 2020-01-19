Овечкин: перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.

«Я оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона», — приводит слова спортсмена официальный Twitter столичного клуба.

Ties Lemieux. Passes Lemieux. Ties Yzerman. 692 career goals and climbing... Quickly. #ALLCAPSpic.twitter.com/1DBAUWEQha — Washington Capitals (@Capitals) January 18, 2020

По мнению российского спортсмена, в заключительной 20-минутке его команда полностью переиграла соперника.

«В третьем периоде мы не дали сопернику ни одного шанса, у них был один или два броска в створ. Весело так играть! Перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве, но злость идёт на пользу нашей команде. Мы никогда не сдаёмся, и не имеет значения, какой счёт», — подытожил Овечкин.

Ранее сообщалось, что журналист из США назвал Овечкина Ягром своего поколения.