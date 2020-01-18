Логинов о четвёртом месте в эстафете: не хватило одного точного выстрела

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, чего не хватило для завоевания медалей в эстафете на 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Логинов о четвёртом месте в эстафете: не хватило одного точного выстрела
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«Внутренняя готовность бороться была, в любом случае я сражался до последнего. Условия непростые, где-то на повороте мог ошибиться соперник, всякое бывает», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он также уступил австрийцу Юлиану Эберхарду две или три секунды на равнинном участке, а сокращать отрыв начал уже на подъёме.

«Не надо было промахиваться. У нас в каждой гонке главная цель — бороться до последнего. Хочется приносить медали. В этот раз опять немного не хватило, моего одного точного выстрела, чтобы мы оказались в тройке», — заявил Логинов.

Сборная России заняла четвёртое место в эстафете. Австрия же завоевала бронзу, обогнав россиян на восемь секунд.

Ранее тренер биатлонистов рассказал о допущенных при подготовке ошибках.

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