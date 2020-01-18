Кафельников считает, что два титула Рублёва могут хорошо повлиять на него перед Australian Open

Экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил мнение, что победы на турнирах в Дохе и Аделаиде на старте сезона только положительно могут повлиять на выступление российского теннисиста Андрея Рублёва на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.

«Только безграмотные эксперты и болельщики могут считать, что восемь выигранных подряд матчей и два титула Рублёва могут для него быть негативным фактором на Australian Open. Вы и представить себе не можете, насколько это для него идеальный сценарий для успешного выступления», — написал Кафельников в Twitter.

Рублёв после победы на турнире в Аделаиде поднимется на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее тренер Владимир Камельзон назвал главных фаворитов Australian Open.