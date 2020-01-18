Кафельников считает, что два титула Рублёва могут хорошо повлиять на него перед Australian Open
- globallookpress.com
«Только безграмотные эксперты и болельщики могут считать, что восемь выигранных подряд матчей и два титула Рублёва могут для него быть негативным фактором на Australian Open. Вы и представить себе не можете, насколько это для него идеальный сценарий для успешного выступления», — написал Кафельников в Twitter.
Рублёв после победы на турнире в Аделаиде поднимется на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее тренер Владимир Камельзон назвал главных фаворитов Australian Open.