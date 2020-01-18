Морозов забросил шайбу в конкурсе «Надёжная защита» в костюме Деда Мороза на Матче звёзд
Нападающий череповецкой «Северстали» Егор Морозов на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забросил шайбу в конкурсе «Надёжная защита» в костюме Деда Мороза.
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После этого игрок бросал из мешка подарки болельщикам.
18 января проходит мастер-шоу КХЛ.
Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 19 января на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что голкипера «Спартака» Гудачека угостили драниками в Матче звёзд КХЛ.
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