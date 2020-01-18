Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»
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«Дорогие фанаты «Спартака»! Вы не так хорошо меня знаете, но не волнуйтесь, я усердно работаю, выкладываюсь на тренировках, ставлю серьёзные цели. Скоро увидите меня на поле. Я умру за «Спартак»! Верьте в меня», — цитирует Баду «Спорт-Экспресс».
Баду перешёл в «Спартак» в начале сезона из немецкого «Вольфсбурга». За это время он провёл восемь матчей за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Ранее отец Нурмагомедова признался, что болеет за «Спартак».