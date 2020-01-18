Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.

«Дорогие фанаты «Спартака»! Вы не так хорошо меня знаете, но не волнуйтесь, я усердно работаю, выкладываюсь на тренировках, ставлю серьёзные цели. Скоро увидите меня на поле. Я умру за «Спартак»! Верьте в меня», — цитирует Баду «Спорт-Экспресс».

Баду перешёл в «Спартак» в начале сезона из немецкого «Вольфсбурга». За это время он провёл восемь матчей за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее отец Нурмагомедова признался, что болеет за «Спартак».