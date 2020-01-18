Камельзон сравнил Рублёва и Хачанова

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон сравнил отечественных теннисистов Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

«Сейчас они очень близко стоят в рейтинге. Хачанов расположился на 16-й строчке, а Рублёв — на 18-й. Пять лет тому назад они также были рядом, ещё когда только начинали свои карьеры», — сказал эксперт в интервью RT.

Он отметил, что у этих спортсменов достаточно разные стили игры и подходы к теннису в целом.

«Каждый по-своему крутой парень. Говорить о том, что кто-то лучше, сложно. Совсем недавно Андрей находился на 50 позиций ниже Карена, а теперь уже ворвался в топ-20. Думаю, в будущем он сможет улучшить своё положение», — добавил Камельзон.

Ранее Камельзон назвал уникальной работу ног теннисиста Рублёва.