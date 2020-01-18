Камельзон назвал уникальной работу ног теннисиста Рублёва

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался о победах Андрея Рублёва на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе и Аделаиде.
Камельзон назвал уникальной работу ног теннисиста Рублёва
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«В настоящий момент Андрей Рублёв выступает на уровне топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его выступления на корте говорят о его высоком мастерстве. Кроме того, у него абсолютно уникальная работа ног. Особенно с учётом того, что это сочетается с отличным пониманием игры. Он здорово прибавил за последний год, что мгновенно отразилось на его месте в генеральной классификации. Думаю, он сумеет выстрелить на Australian Open», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее Камельзон выразил мнение, что Рублёв может дойти до четвертьфинала Australian Open.

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