Камельзон назвал уникальной работу ног теннисиста Рублёва
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«В настоящий момент Андрей Рублёв выступает на уровне топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его выступления на корте говорят о его высоком мастерстве. Кроме того, у него абсолютно уникальная работа ног. Особенно с учётом того, что это сочетается с отличным пониманием игры. Он здорово прибавил за последний год, что мгновенно отразилось на его месте в генеральной классификации. Думаю, он сумеет выстрелить на Australian Open», — сказал Камельзон в интервью RT.
Ранее Камельзон выразил мнение, что Рублёв может дойти до четвертьфинала Australian Open.