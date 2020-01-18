Камельзон считает, что пропуск ATP Cup пошёл Рублёву на пользу

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон выразил мнение, что российскому теннисисту Андрею Рублёву, выигравшему турниры в Дохе и Аделаиде, пошёл на пользу пропуск ATP Cup.
Камельзон считает, что пропуск ATP Cup пошёл Рублёву на пользу
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Трудно сказать, что именно стало причиной его непопадания в состав сборной России на ATP Cup. Возможно, его выступление на этом турнире не было оговорено. Быть может, календари не совпали. Необходимо знать внутреннюю кухню. Но в итоге получилось, что эта ситуация пошла ему на пользу. Кто знает, может быть, Марату Сафину было достаточно иметь в обойме Даниила Медведева и Карена Хачанова. Не хотели держать третьим номером такого теннисиста, как Рублёв, который рисковал не попасть в команду либо играть от случая к случаю», — сказал Камельзон в интервью RT.

Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что Рублёв идеально подготовился к сезону.

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