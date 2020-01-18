Кафельников: Рублёв идеально подготовился к сезону
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«Андрей — молодец. Я искренне рад за него, он идеально подготовился к сезону. Восемь побед, ни одного поражения, уже два титула. Понятно, что болельщики будут ждать от него удачного выступления и на Открытом чемпионате Австралии. Шансы, безусловно, будут, всё будет зависеть от него самого», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 20 января.
Ранее Рублёв прокомментировал две победы подряд на старте сезона.