Рублёв — о двух победах подряд на старте сезона: сам не знаю, как мне это удалось

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Россиянин Андрей Рублёв признался, что не ожидал победить на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд.
Рублёв — о двух победах подряд на старте сезона: сам не знаю, как мне это удалось
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Сам не знаю, как мне это удалось. Я безумно рад, что удалось так удачно сыграть эти две недели. Такого у меня ещё никогда не было — выиграть два турнира подряд. Подобное случается нечасто. Очень рад, что так произошло, и благодарен за это», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

Со старта сезона россиянин победил на турнирах категории ATP 250 в Дохе и Аделаиде.

Ранее сообщалось, что Рублёв стал первым теннисистом за 16 лет, выигравшим два подряд турнира на старте сезона.

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