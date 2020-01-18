Рублёв стал первым теннисистом за 16 лет, выигравшим подряд два турнира на старте сезона

Россиянин Андрей Рублёв установил достижение, которое не покорялось никому из теннисистов за последние 16 лет.

Победа на турнире в Аделаиде стала для Рублёва второй подряд на старте сезона. На прошлой неделе россиянин выиграл соревнования в Дохе.

Рублёв стал первым теннисистом с 2004 года, который победил на двух стартовых турнирах сезона. 16 лет назад это удалось словацком теннисисту Доминику Хрбаты.

Ранее Рублёв победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Аделаиде. Благодаря этой победе он станет второй ракеткой России на следующей неделе.