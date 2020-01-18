Рублёв стал первым теннисистом за 16 лет, выигравшим подряд два турнира на старте сезона

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Россиянин Андрей Рублёв установил достижение, которое не покорялось никому из теннисистов за последние 16 лет.
Рублёв стал первым теннисистом за 16 лет, выигравшим подряд два турнира на старте сезона
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Победа на турнире в Аделаиде стала для Рублёва второй подряд на старте сезона. На прошлой неделе россиянин выиграл соревнования в Дохе.

Рублёв стал первым теннисистом с 2004 года, который победил на двух стартовых турнирах сезона. 16 лет назад это удалось словацком теннисисту Доминику Хрбаты.

Ранее Рублёв победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Аделаиде. Благодаря этой победе он станет второй ракеткой России на следующей неделе.

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