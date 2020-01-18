Эксперт оценил назначение Булыкина офицером РФС по борьбе с договорными матчами
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Раньше офицером у нас был полковник ФСБ или МВД, он был членом нашего совета. Но то, что Булыкина назначили офицером, говорит о том, что он парень, знающий футбол, понимающий, в каких командах премьер-лиги, первой лиги, второй лиги возможны проявления договорных матчей», — заявил эксперт.
Как отметил Кавазашвили, он лично знает всю эту систему, знает, что творилось в советском и российском футболе.
По словам эксперта, «сейчас взялись за дело, и это здорово».
40-летний Булыкин завершил спортивную карьеру в марте 2016 года. За сборную России он отыграл 15 матчей, в которых забил семь мячей. На клубном уровне экс-форвард играл за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за немецкие «Байер», «Фортуну», нидерландские «АДО Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».