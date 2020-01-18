Эксперт оценил назначение Булыкина офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение экс-форварда сборной России Дмитрия Булыкина офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Об этом сообщает НСН.

«Раньше офицером у нас был полковник ФСБ или МВД, он был членом нашего совета. Но то, что Булыкина назначили офицером, говорит о том, что он парень, знающий футбол, понимающий, в каких командах премьер-лиги, первой лиги, второй лиги возможны проявления договорных матчей», — заявил эксперт.

Как отметил Кавазашвили, он лично знает всю эту систему, знает, что творилось в советском и российском футболе.

По словам эксперта, «сейчас взялись за дело, и это здорово».

40-летний Булыкин завершил спортивную карьеру в марте 2016 года. За сборную России он отыграл 15 матчей, в которых забил семь мячей. На клубном уровне экс-форвард играл за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за немецкие «Байер», «Фортуну», нидерландские «АДО Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».