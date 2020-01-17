Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Российский футбольный союз (РФС) назначил бывшего форварда сборной России Дмитрия Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

40-летний Булыкин завершил спортивную карьеру в марте 2016 года. За сборную России он отыграл 15 матчей, в которых забил семь мячей. На клубном уровне экс-форвард играл за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за немецкие «Байер», «Фортуну», нидерландские «АДО Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал информацию о согласовании контракта с РФС.