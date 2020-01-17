Черчесов прокомментировал информацию о согласовании контракта с РФС

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что он согласовал новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС).
Черчесов прокомментировал информацию о согласовании контракта с РФС
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдёт в декабре и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира 2018 года до стадии 1/4 финала, что является лучшим результатом в её истории. Сборная России также отобралась на чемпионат Европы 2020 года, где её соперниками по группе стали команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Сербией в Москве.

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