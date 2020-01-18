Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией
- Мишель Платини
- Reuters
- © Pierre Albouy
«Ненавижу несправедливость, не могу больше её терпеть. ФИФА и CAS действуют как мафия. Я видел это изнутри. Эта группа приятелей делает что хочет. Они никому не подчиняются», — приводит слова Платини Sport.pl.
Он отметил, что юристы ФИФА, УЕФА и CAS постоянно общаются между собой и способны заставить исчезнуть из футбола любого человека.
«В данном случае подобное произошло со мной. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА», — добавил Платини.
Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Он лишился своей должности в результате коррупционного скандала в ФИФА.
Ранее сообщалось, что ФИФА подала в суд на Зеппа Блаттера и Платини.