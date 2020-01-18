Бобровский заявил, что ему нравится жить в США

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.
Бобровский заявил, что ему нравится жить в США
  • Reuters

«Америка, безусловно, входит в число одной из лучших стран мира: сильная экономика, отлаженная система, много богатых и финансово преуспевающих людей. Здесь мне живётся классно и комфортно, а моя семья счастлива. То, что сразу бросается в глаза, — это толерантность и терпение. Люди терпимо относятся, если ты, к примеру, по-английски не очень хорошо говоришь. Они стараются понять тебя и помочь. В плане климата во Флориде вообще классно. Сейчас январь, а за окном 24—25 градусов тепла, ты ходишь в шортах и сланцах. Конечно, это круто», — цитирует Бобровского «Чемпионат».

Российский голкипер перешёл во «Флориду» летом 2019 года на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты отличились в матчах НХЛ.

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