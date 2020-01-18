Тренер «Тампы» назвал Василевского важной частью успехов команды

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Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил вклад российского вратаря Андрея Василевского в текущие результаты команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Тампы» назвал Василевского важной частью успехов команды
  • Reuters

«Важно, чтобы все двигались в едином направлении, когда наступает такой удачный отрезок, как у нас в последние несколько недель. Но также нужно, чтобы спасал голкипер. Сегодня после первого периода, когда мы вели в три шайбы, понимали, что соперник попытается отыграться. Во втором периоде они нанесли 18 бросков, но Василевский не допустил ошибок. Он важная часть успехов нашей команды», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ. 

В настоящее время российский вратарь имеет серию из десяти побед подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский повторил личный рекорд по количеству побед подряд в НХЛ.

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