Тренер «Тампы» назвал Василевского важной частью успехов команды

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил вклад российского вратаря Андрея Василевского в текущие результаты команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Важно, чтобы все двигались в едином направлении, когда наступает такой удачный отрезок, как у нас в последние несколько недель. Но также нужно, чтобы спасал голкипер. Сегодня после первого периода, когда мы вели в три шайбы, понимали, что соперник попытается отыграться. Во втором периоде они нанесли 18 бросков, но Василевский не допустил ошибок. Он важная часть успехов нашей команды», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В настоящее время российский вратарь имеет серию из десяти побед подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский повторил личный рекорд по количеству побед подряд в НХЛ.