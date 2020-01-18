Вратарь «Тампы» Василевский повторил личный рекорд по количеству побед подряд в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал десятую победу подряд в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил личный рекорд по количеству выигранных поединков подряд.
Вратарь «Тампы» Василевский повторил личный рекорд по количеству побед подряд в НХЛ
  • Reuters

В матче с «Виннипег Джетс» (7:1) Василевский отразил 30 из 31 броска. Россиянин принимал участие в десяти из последних 14 встреч своей команды и в каждой одержал победу. Это повторение личного рекорда Василевского по количеству выигранных матчей подряд.

Россиянин стал четвёртым вратарём в истории НХЛ, который добыл десять или более побед в двух сезонах подряд. Также в этот список входят Мишель Ларок, Мартин Бродер и Евгений Набоков. В прошлом сезоне Василевский одержал десять побед подряд в феврале — марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Виннипег» в НХЛ.

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