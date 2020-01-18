Тарханов считает, что Матч звёзд РПЛ был бы интересен зрителям

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Российский тренер Александр Тарханов считает, что проведение Матча звёзд Российской премьер-лиги (РПЛ) по аналогии с хоккеем и баскетболом было бы интересно широкой зрительской аудитории.
Тарханов считает, что Матч звёзд РПЛ был бы интересен зрителям
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Такие матчи всегда интересны зрителям. Собираются же сборные звёзд Востока и Запада в хоккее. Легионеры у нас и сейчас хорошие, можно собрать команду. Пригласить Витселя и Халка… Тем более стадионы новые, ажиотаж был бы большой», — цитирует Тарханова Sport24.

В 2003 и 2004 годах в России состоялись два матча между отечественными футболистами и сборной легионеров чемпионата страны. В 2003 году Тарханов был одним из тренеров сборной легионеров.

Ранее Шипачёв выразил мнение, что Матч звёзд КХЛ не изжил себя.

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