Тарханов считает, что Матч звёзд РПЛ был бы интересен зрителям
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- РИА Новости
«Такие матчи всегда интересны зрителям. Собираются же сборные звёзд Востока и Запада в хоккее. Легионеры у нас и сейчас хорошие, можно собрать команду. Пригласить Витселя и Халка… Тем более стадионы новые, ажиотаж был бы большой», — цитирует Тарханова Sport24.
В 2003 и 2004 годах в России состоялись два матча между отечественными футболистами и сборной легионеров чемпионата страны. В 2003 году Тарханов был одним из тренеров сборной легионеров.
Ранее Шипачёв выразил мнение, что Матч звёзд КХЛ не изжил себя.