Шипачёв не считает, что Матч звёзд КХЛ изжил себя

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, ставший капитаном команды дивизиона Боброва на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), считает участие в мероприятии возможностью перезагрузиться посреди сезона.

«Я не согласен с мнением, что Матч звёзд себя изжил. Это прикольное время. Мне очень нравится, здесь классная атмосфера. Можно перезагрузиться посреди долгого сезона. А то, что кто-то отказался из-за травм, я уверен, что если бы они были здоровы, то обязательно приехали бы», — цитирует Шипачёва РИА Новости.

Матч звёзд КХЛ — 2020 пройдёт в Москве 20 января на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что Рига примет Матч звёзд КХЛ — 2021.