Падин считает, что результаты сборной России по биатлону отражают уровень тренера Хованцева

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Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, в настоящее время работающий с командой Белоруссии, раскритиковал нынешнего наставника россиян Анатолия Хованцева.
Падин считает, что результаты сборной России по биатлону отражают уровень тренера Хованцева
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Результаты сборной России я бы назвал неудовлетворительными. И это уровень тренерского штаба, на большее они просто не способны. Если в прошлом году на старых харчах спортсмены ещё могли что-то показать, то в этом они демонстрируют результат той методической части, которую предложил главный тренер сборной. Как тренер Хованцев не состоялся, просто ему повезло с талантливыми спортсменами. Раньше ими были Чепиков, Тарасов и Драчёв, а сейчас это Логинов. Вот и вся работа Хованцева», — цитирует Падина «Матч ТВ».

Женская сборная России на этапе Кубка мира в Рупольдинге показала 11-е место в эстафете, а в спринтерской гонке россиянки не попали в топ-30.

Ранее Васильев выразил мнение, что российские биатлонистки не готовы к сезону.

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