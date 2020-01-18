Васильев считает, что российские биатлонистки не готовы к сезону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских биатлонисток в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Васильев считает, что российские биатлонистки не готовы к сезону
  • Екатерина Юрлова-Перхт
  • globallookpress.com

«Всё очень просто — это полная неготовность женщин. В начале сезона они выглядели неплохо, а сейчас сил нет совсем. Они очень много проигрывают ходом, с этим что-то нужно делать. Я бы лидеров сборной, Миронову и Юрлову-Перхт, вообще снял со следующего этапа и отправил тренироваться, накапливать силы к чемпионату мира. В таком состоянии нельзя туда ехать, это ужасно», — цитирует Васильева «Чемпионат».  

Сборная России заняла 11-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, что является худшим результатом в сезоне у женщин.

Ранее сообщалось, с чем связан провал женской сборной по биатлону на этапе КМ в Рупольдинге.

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