Бетербиев: мне ещё многому надо учиться, пока я допускаю очень много ошибок

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев критически относится к собственным навыкам.

Я люблю красивый бокс, когда спортсмен делает своевременный уклон или наносит очень чёткий удар. Я сам пока так не умею. Надеюсь, когда-нибудь я буду хорошим боксёром, а пока я допускаю очень много ошибок. Мне ещё многому нужно учиться. Говорю это не ради красивых слов, а действительно так думаю. Можно воспринимать это с юмором, но это правильно. Даже если у тебя есть пояс чемпиона мира, ты не становишься великим», — цитирует Бетербиева РИА Новости.

На профессиональном ринге россиянин провёл 15 поединков, каждый из которых выиграл нокаутом.

Ранее Лебедев заявил, что допинговая история не повлияет на его мнение о Беспутине.