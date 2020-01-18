Бетербиев: мне ещё многому надо учиться, пока я допускаю очень много ошибок

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев критически относится к собственным навыкам.
Бетербиев: мне ещё многому надо учиться, пока я допускаю очень много ошибок
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Я люблю красивый бокс, когда спортсмен делает своевременный уклон или наносит очень чёткий удар. Я сам пока так не умею. Надеюсь, когда-нибудь я буду хорошим боксёром, а пока я допускаю очень много ошибок. Мне ещё многому нужно учиться. Говорю это не ради красивых слов, а действительно так думаю. Можно воспринимать это с юмором, но это правильно. Даже если у тебя есть пояс чемпиона мира, ты не становишься великим», — цитирует Бетербиева РИА Новости.

На профессиональном ринге россиянин провёл 15 поединков, каждый из которых выиграл нокаутом.

Ранее Лебедев заявил, что допинговая история не повлияет на его мнение о Беспутине.

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