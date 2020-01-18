Теннисист Медведев заявил о желании выигрывать любой турнир

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта Открытого чемпионата Австралии.
Теннисист Медведев заявил о желании выигрывать любой турнир
  • globallookpress.com
  • © Bai Xuefei/Xinhua

«Хороший результат на Australian Open — это победа. Но я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом, всё зависит от того, с кем играешь и кому проигрываешь. Я хочу выиграть любой турнир, в котором участвую. Думаю, что улучшил свою игру. Это не связано с рейтингом. Я получил уверенность в своей игре и знаю, что нужно делать на корте. Это сильно изменилось за последний год», — цитирует Медведева The Age

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 20 января.

Ранее Кафельников выразил мнение, что Хачанову придётся сложнее, чем остальным россиянам, на Australian Open.

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