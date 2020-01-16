Кафельников считает, что Хачанову придётся сложнее, чем остальным россиянам, на Australian Open
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- РИА Новости
«Тяжелее всего придётся Хачанову, причём с самого первого матча. Рублёв и Медведев имеют примерно равные шансы добраться как минимум до четвёртого круга», — написал Кафельников в своём Twitter.
Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в первом круге турнира станет американец Фрэнсис Тиафо. Карен Хачанов, посеянный под 16-м номером, встретится с победителем квалификации, а Андрей Рублёв, ставший 17-м номером посева, — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.
Ранее сообщалось, что Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open.