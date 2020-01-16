Кафельников считает, что Хачанову придётся сложнее, чем остальным россиянам, на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьёвки основной сетки в мужском одиночном разряде первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

«Тяжелее всего придётся Хачанову, причём с самого первого матча. Рублёв и Медведев имеют примерно равные шансы добраться как минимум до четвёртого круга», — написал Кафельников в своём Twitter.

Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в первом круге турнира станет американец Фрэнсис Тиафо. Карен Хачанов, посеянный под 16-м номером, встретится с победителем квалификации, а Андрей Рублёв, ставший 17-м номером посева, — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open.