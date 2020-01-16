Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open
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Получившая уайлд-кард от организаторов Мария Шарапова в первом круге соревнований сыграет с хорваткой Донной Векич.
Первая ракетка России Екатерина Александрова в первом круге сыграет со швейцаркой Джил Тайхман. Анастасия Павлюченкова встретится с сербкой Ниной Стоянович, Вероника Кудерметова — с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Светлана Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушевой, Анна Блинкова — с итальянкой Жасмин Паолини, Дарья Касатскина — с американкой Мэдисон Киз, Виталия Дьяченко — с американкой Даниэль Коллинз. Анастасия Потапова на старте турнире сыграет с семикратной победительницей Australian Open Сереной Уильямс, а Маргарита Гаспарян проведёт матч с гречанкой Марией Саккари.
Действующая чемпионка Australian Open, японка Наоми Осака начнёт защиту своего титула матчем с чешкой Мари Бузковой.
Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.
Ранее стал известен соперник Медведева в первом круге Australian Open.