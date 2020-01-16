Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open

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В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки в женском одиночном разряде первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Шарапова сыграет с 20-й ракеткой мира на старте Australian Open
  • © Chris Putnam/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Получившая уайлд-кард от организаторов Мария Шарапова в первом круге соревнований сыграет с хорваткой Донной Векич.

Первая ракетка России Екатерина Александрова в первом круге сыграет со швейцаркой Джил Тайхман. Анастасия Павлюченкова встретится с сербкой Ниной Стоянович, Вероника Кудерметова —  с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Светлана Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушевой, Анна Блинкова — с итальянкой Жасмин Паолини, Дарья Касатскина — с американкой Мэдисон Киз, Виталия Дьяченко — с американкой Даниэль Коллинз. Анастасия Потапова на старте турнире сыграет с семикратной победительницей Australian Open Сереной Уильямс, а Маргарита Гаспарян проведёт матч с гречанкой Марией Саккари.

Действующая чемпионка Australian Open, японка Наоми Осака начнёт защиту своего титула матчем с чешкой Мари Бузковой.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.

Ранее стал известен соперник Медведева в первом круге Australian Open.

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