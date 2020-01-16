Стал известен соперник Медведева в первом круге Australian Open
- Reuters
Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в первом круге турнира станет американец Фрэнсис Тиафо. Карен Хачанов, посеянный под 16-м номером, встретится с победителем квалификации, а Андрей Рублёв, ставший 17-м номером посева, — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стартует на Australian Open матчем с боливийцем Уго Дельеном. Соперником серба Новака Джоковича станет немец Ян-Леннард Штруфф, а швейцарец Роджер Федерер сыграет с американцем Стивом Джонсоном.
Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.
Ранее сообщалось, что Шарапова показала платье, в котором сыграет на Australian Open.