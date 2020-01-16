Стал известен соперник Медведева в первом круге Australian Open

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В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки в мужском одиночном разряде первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Стал известен соперник Медведева в первом круге Australian Open
  • Reuters

Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в первом круге турнира станет американец Фрэнсис Тиафо. Карен Хачанов, посеянный под 16-м номером, встретится с победителем квалификации, а Андрей Рублёв, ставший 17-м номером посева, — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стартует на Australian Open матчем с боливийцем Уго Дельеном. Соперником серба Новака Джоковича станет немец Ян-Леннард Штруфф, а швейцарец Роджер Федерер сыграет с американцем Стивом Джонсоном.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Шарапова показала платье, в котором сыграет на Australian Open.

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