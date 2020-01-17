Серроне: буду готов дать Макгрегору незамедлительный реванш

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне заявил, что согласится провести повторный поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионта (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором в случае своей победы в первом поединке.

«Конечно, в случае победы дам Макгрегору реванш. Сделаю это, потому что мне всё равно, с кем драться. Главный вопрос — где и когда. Я слышал, что он будет готов вернуться в марте или в апреле. Оба варианта мне подходят. С радостью проведу поединок в марте. Так что да, буду готов дать ему незамедлительный реванш», — цитирует американца BJ Penn.

Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится на турнире UFC 246 в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Ранее Уайт назвал Макгрегора одной из величайших звёзд в истории единоборств.